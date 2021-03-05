Подземный переход на улице им. Петра Метальникова в Краснодаре достроят в октябре

Строительство первого из двух подземных переходов в рамках проекта сооружения трамвайной линии по улице Московской стартовало 11 февраля. В настоящий момент рабочие роют котлован, забивают специальные заграждения – шпунты. Закончить строительство поземного перехода планируют к октябрю 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Длина тоннеля пешеходного перехода превысит 36 м, его оснастят тремя лестничными сходами с полиуретановым тактильным покрытием, для маломобильных граждан обустроят два лифта и пандусы с более пологим уклоном, чем в старых подземных переходах. Для отделки стен сооружения используют антивандальные материалы, установят композитные светодиодные панели и информационные табло со светодиодной подсветкой.

Строительство второго подземного перехода на пересечении улиц Московской и Петра Мельникова начнут в конце весны, на работы потребуется около семи месяцев.

Трамвайное движение на кольце улицы Московской и Солнечной возобновится в рабочем режиме в конце марта. В настоящий момент завершается ремонт инженерных коммуникаций: коллектор хозяйственно-бытовой канализации диаметром 800 мм заменен на новый диаметром 1200 мм, обновлены водопроводные сети и ливневая канализация. После завершения строительства трамвайной ветки, по обеим сторонам улицы Московской будут проложены тротуары, проектирование которых уже началось.

Протяженность новой трамвайной ветки составит 5,47 км, работы ведет «Управляющая компания «Веста», строительство завершится в течение календарного года с момента заключения контракта.

Ольга Логинова