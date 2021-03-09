В Адыгее пройдет выездное заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике

В Адыгее 10-11 марта состоится выездное заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему: «О мерах по обеспечению опережающего социально-экономического развития Республики Адыгея».



Делегацию Комитета Совфеда возглавит заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, также в состав делегации входят сенаторы от Адыгеи – Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

В рамках выездного заседания его участники ознакомятся с объектами, построенными и отремонтированными по индивидуальной программе развития региона: учреждениями культуры в Тахтамукайском районе, объектами здравоохранения в Майкопе, автомобильной дорогой «Даховская – плато Лагонаки». Кроме того, члены Совета Федерации побывают в центре «Мой бизнес».

Итоги первого года действия индивидуальной программы и задачи на предстоящий период будут обсуждены 11 марта на заседании в Доме правительства РА с участием заместителя Председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Русских и Главы РА Мурата Кумпилова.

Напомним, в апреле 2020 года была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы, документ подписан Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Для реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов неоднократно подчеркивал значимость реализации индивидуальной программы, которая является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития региона, повышения качества жизни населения.