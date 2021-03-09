Взяткам выставили счет

Ущерб от коррупционных преступлений за прошлый год превысил 63 млрд руб. На долю взяток из этой суммы приходится 3 млрд. Такие данные озвучил в интервью агентству «РИА Новости» представитель Генпрокуратуры Виктор Балдин. По его словам, чаще всего взятки берут полицейские, учителя и сотрудники колоний.

Вознаграждение за их услуги обычно не превышает 10 тыс. руб. Подробнее о том, кому, сколько и за что несут деньги в конвертах, — в справке “Ъ FM”:

Больше всего, по данным Генпрокуратуры, мелких взяток берут сотрудники полиции. За вознаграждение они помогают правонарушителям избежать ответственности. В основном речь идет об уходе от наказания по административным делам. В число наиболее коррумпированных вошли педагоги. Они берут взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов. А сотрудники системы исполнения наказаний за определенную плату помогают пронести в запрещенные предметы в тюрьму или обеспечивают заключенным привилегированные условия в колонии. Генпрокуратура разделила подсчеты по взяткам на те, что были получены коррупционерами – это более 3 млрд руб. И на дачу взяток – в этой категории сумма около 2 млрд руб. Разница связана с тем, что часть взяткодателей действовала в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, то есть коррупционные ситуации были специально смоделированы. Основная же часть коррупционных преступлений – это мошенничество, присвоение, растрата и злоупотребление должностными полномочиями принесли ущерб более 58 трлн руб. Это около 11% от суммы ущерба, причиненного в прошлом году всеми видами преступлений, подсчитали в Генпрокуратуре. За 2020 год российские суды вынесли более 8 тыс. обвинительных приговоров. К реальному лишению свободы приговорены 18% осужденных, а 40% должны выплатить штрафы. Около 1,5 тыс. человек осуждены с конфискацией имущества.

На первых строчках коррупционных сводок всегда оказываются регионы, где сосредоточены финансовые активы и расположены федеральные органы власти. Поэтому ожидаемо, что список возглавляет столица. Но по другим регионам статистика Генпрокуратуры сомнительна, сказал “Ъ FM” председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Москва все равно будет на самом первом месте, поскольку здесь сосредоточены основные федеральные и муниципальные функции.

Здесь сосредоточены все деньги, здесь центр распределения полномочий и средств, то есть всегда будет повышенный коррупционный риск. Здесь находятся основные правоохранительные органы — тут все вместе. Естественно, в столице будет больше проявлений коррупции, в том числе и в уголовных делах. По другим регионам мы же привыкли представлять, что если очень много уголовных дел, то регион самый коррумпированный, что нельзя сказать о Татарстане. Он, по мнению всех экспертов, по своим процедурам и выстроенной антикоррупционной системе находится на одном из лидирующих мест. Да, там огромное количество бизнеса,огромное количество денег, соответственно, время от времени там будут происходить зачистки, потому что коррупция — это же не один человек, но там лучшие процедуры по прозрачности по закупкам — это факт».

Нечистые на руку чиновники, действительно, довольно часто оказываются на скамье подсудимых. Но для глобальной борьбы с коррупцией нужно делать упор на мелкие взятки, полагает профессор кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС Владимир Соколов: «Сейчас вот десять губернаторов у нас или сидят, или под следствием, плюс к этому и экс-министр Улюкаев, а это серьезная заявка на то, что высший эшелон рассматривается очень внимательно и очень серьезно. Но совершенно упущена, на мой взгляд, борьба со взяткой на бытовом уровне.

Люди, прежде всего, сталкиваются не с тем, что дают деньги, чтобы им разрешили построить дом, например, а чтобы отмазаться или быстрее получить справку. И именно на бытом уровне взятки разлагают общую атмосферу в обществе, позволяют думать, что раз полицейский на дороге взял, значит и министр берет».

В Генпрокуратуре подчеркнули, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому указанная статистика отражает скорее активность правоохранительных органов, которым удалось разрушить миф о недосягаемости высокопоставленных чиновников, отметил генеральный прокурор Игорь Краснов. По его мнению, санкции за взяточничество следует ужесточить. Он предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают штраф вместо уголовного наказания. По его словам, это дает взяточникам возможность вновь претендовать на государственные и муниципальные должности.

Мелкой взяткой российское законодательство считает сумму не более 10 тыс. руб. За это преступление предусмотрен штраф в размере зарплаты осужденного или максимальное наказание до года лишения свободы.

Светлана Белова, Александр Рассохин