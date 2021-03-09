«Донаэродорстрой» приступил к строительству участка Северного обхода Ростова

Во вторник, 9 марта, компания «Донаэродорстрой» приступила к строительству Северного обхода Ростова. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу компании. К реализации проекта специалисты приступили после получения соответствующего разрешения от министерства строительства Ростовской области. Речь идет о работах на участке «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск» — автодорога «Ростов — на — Дону — Таганрог» протяженностью 12,7 км.

В начале февраля АО «Донаэродорстрой» стал победителем конкурса на строительство одного из участков автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». Стоимость контракта составила более 2,8 млрд руб.

Напомним, завершить этот участок «Северного обхода» планировалось в октябре 2019 года, но помешали проблемы с переносом коммуникаций. В феврале 2020 года АО «Донаэродорстрой» потребовало через суд расторгнуть контракт в 1,2 млрд руб. с региональным минтрансом на строительство одного из трех участков дороги «Северный обход Ростова». Причиной стали ошибки в проектной документации, которые вовремя не исправило министерство. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев обвинил региональный минтранс в безответственности из-за срывов срока реализации проекта и поручил проанализировать компетентность сотрудников ведомства. В апреле Арбитражный суд Ростовской области расторг контракт на строительство третьей очереди «Северного обхода» между АО «Донаэродорстрой» и министерством транспорта региона.

В начале ноября 2020 года Главгосэкспертиза одобрила изменения в проекте строительства участка Северного обхода, после чего министерство транспорта объявило о поиске подрядчика. В начале января 2021 года стало известно, что конкурс не состоялся из-за необходимости увеличить гарантийный срок конструктивных элементов объекта. Вскоре был объявлен повторный тендер, который выиграло АО «Донаэродорстрой». Согласно конкурсной документации, работы на объекте должны быть выполнены в 2022 году.

Наталья Шинкарева