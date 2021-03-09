В Краснодаре до конца года планируется снести тысячи гаражей и торговых павильонов

В краевом центре продолжается работа по сносу незаконных временных строений – гаражей, хозпостроек, заборов, нестационарных торговых точек. По информации пресс-службы администрации, за последние полгода было демонтировано 10 гаражей по четырем адресам, за 2020 год – более 50 временных торговых павильонов. На 2021 год запланирован снос нескольких тысяч подобных объектов, соответствующие постановления уже подписаны.

На земельных участках, освободившихся после сноса незаконных конструкций, после консультаций с жителями проводятся работы по благоустройству, организуются зеленые зоны, парковки, устанавливаются контейнерные площадки для сбора ТБО.

Так, например, на этапе обсуждения находится благоустройство участка на улице Целиноградской, освобожденного от 15 нестационарных торговых объектов, а также территорий на улицах Комарова, Александра Покрышкина, на пересечении улиц Зиповской и Московской.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в поселке Березовом в Краснодаре 2 марта приступили к сносу 49 гаражей, примыкающих к территории городского сада «Сосновый». На их месте должна появиться новая зеленая зона.

Ольга Логинова