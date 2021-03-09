Генеральный директор Rambler & Co Максим Тадевосян покидает компанию

Максим Тадевосян, занимавший пост генерального директора группы Rambler & Co, уходит из компании, чтобы «сосредоточиться на развитии собственных проектов», следует из сообщения группы. В компании не уточнили, кто займет место господина Тадевосяна. Источник “Ъ” в группе говорит, что кандидат пока не утвержден и идут поиски.

Максим Тадевосян работал в Rambler & Co с 2014 года, когда был назначен первым заместителем генерального директора. В 2018 году стал заместителем гендиректора Rambler Group по коммерции, а в 2019-м назначен гендиректором Rambler & Co. В этой должности он курировал работу всех медиа Rambler Group, среди которых Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы», LiveJournal, портал «Рамблер» и другие. Господин Тадевосян также отвечал за работу коммерческого блока группы, портала «Афиша» и онлайн-сервиса по продаже билетов «Рамблер.Касса».

Валерия Лебедева