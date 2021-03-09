Автоспорт на все деньги Александр Леви — об именитом гоночном симуляторе без встроенных покупок

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о мобильном автосимуляторе GRID Autosport.

В последнем квартальном отчете Apple показала рекордные значения выручки. Из этой суммы в $111 млрд почти 15% пришлось на сервисы, куда входит в том числе и AppStore со всеми играми. В сравнении с прошлогодним отчетом за тот же квартал категория прибавила почти 25%.

Это любопытно, поскольку широко распространенной модели встроенных в приложения покупок Apple противопоставляет подписку, в том числе на свой игровой сервис Arcade. В нем пользователь избавлен от внутриигровых трат и сразу имеет доступ к большому количеству полноценных игр, при этом не требующих постоянного подключения к интернету.

В App Store почти не встречается классическая модель продаж, когда пользователь разово и полностью платит за приложение. Тем приятнее видеть, что среди этих могикан есть такой солидный приемник консольного и компьютерного гоночного симулятора как GRID Autosport. Компании Feral Interactive и Codemasters адаптировали игру под iOS.

Кроме разовой оплаты приложения пользователю для полноценной игры не потребуется совершать дополнительных донатов, микротранзакций и приобретать лутбоксы. Получаешь все сразу: около сотни автомобилей и столько же гоночных треков, на выбор карьера или одиночные заезды.

При адаптации игры под мобильную платформу специалисты Feral Interactive обещали перенести консольное качество на iOS, и они сдержали слово. Это косвенно подтверждает и объем приложения. Разработчики рекомендуют иметь в запасе не меньше 8 Гб свободной памяти для установки GRID Autosport.

Адаптированный автосимуляторподдерживает управление гироскопом, прикосновениями и геймпадами стандарта MFi. Игра требовательна к ресурсам, поэтому насладиться ею смогут только владельцы выпущенных начиная с 2016 года iPhone и iPad.

Качество картинки и самого геймплей-симулятора на хорошем уровне. Видно, что авторы старались для любителей автомобильного спорта, а не пытались прихватить любую возможную аудиторию. Соревновательный азарт и удовольствие от околореалистичного вождения в приятном балансе.

Надеюсь, примеру Feral Interactive и Codemasters в широком смысле последуют и другие крупные консольные разработчики.