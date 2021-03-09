Нарышкин заявил о планах США подорвать позиции правящей партии в Грузии

В Вашингтоне нарастает недовольство правящей партией в Грузии «Грузинская мечта», поскольку она «уклоняется от безропотного выполнения американских требований», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, американцы планируют системно поддерживать оппозицию и подрывать позиции правящей партии.

«США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции <…> В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию»,— заявил господин Нарышкин (комментарий опубликован на сайте СВР).

«Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций "Грузинской мечты"»,— утверждает Сергей Нарышкин.

По его словам, США настраивают на поддержку оппозиции европейские страны. Дальнейшая же политика Вашингтона в отношении Тбилиси будет зависеть от того, насколько руководство Грузии готово «точно следовать американским указаниям», сказал господин Нарышкин.

«Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны»,— заявил глава СВР.

Напомним, в Грузии недавно обострился конфликт между властями и оппозицией. 23 февраля арестовали главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию ща неуплату налогов в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). После оппозиция объявила бессрочную акцию протеста и потребовала досрочных выборов. Свое посредничество в урегулировании конфликта предложил Евросоюз.

Подробности — в материале “Ъ” «Евросоюз протянул Грузии руку посредника».