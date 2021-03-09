«Людям нравится жить красиво и комфортно»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему новый жилой комплекс в южной части Мневниковской поймы стал сенсацией на рынке и в чем его плюсы.

Красивая концепция, продуманные планировочные решения, репутация девелопера, и это далеко не полный перечень элементов, приводящих к успеху проекта. Новый жилой комплекс «Остров» от компании «Донстрой», расположенный в южной части Мневниковской поймы на настоящем зеленом острове, стал сенсацией на рынке. Всего за месяц своих покупателей здесь нашли более 280 квартир, это почти половина от всего объема первой очереди проекта. Наиболее востребованными стали однокомнатные и двухкомнатные лоты.

По мнению экспертов, взрывной старт продаж «Острова» указывает на то, что девелопер принял правильные решения, разрабатывая концепцию жилого комплекса. Главные плюсы — это вода вокруг и панорамные виды на нее из большого количество квартир, много мест для отдыха и занятий спортом. И в тоже время 10 минут на авто до делового квартала «Москва-Сити» и 15 минут — до Садового кольца. А неспешная 10-минутная прогулка уже в ближайшем будущем, когда будут построены два велосипедно-пешеходных моста, приведет в парк «Фили» или к Гребному каналу.

Удачно спланирована и квартирография, позволяющая девелоперу даже при ажиотажном спросе держать в экспозиции широкую линейку вариантов квартир: от однокомнатных до пятикомнатных.

Жилой комплекс «Остров» с новой моделью городской жизни с акцентом на самодостаточную инфраструктуру, включающую в себя три крупных социальных кластера со школами, детскими садами и спортивной инфраструктурой, очевидно, станет знаковым проектом в Москве. А для тех покупателей, кто хочет сэкономить время, силы и средства при переезде в новое жилье высокого класса предусмотрены лоты с финишной отделкой. Такие характеристики востребованы сегодня на рынке. Людям ведь нравится жить красиво и комфортно в домах с панорамным остеклением и высокими потолками.