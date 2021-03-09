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Коммунальные службы Сочи перевели на усиленный режим из-за снегопада

В Сочи коммунальные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада, который обрушился на курорт 9 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Копайгородский.  Он также отметил, что движение транспорта идет беспрерывно, на дорогах дежурят сотрудники  ГИБДД. В случае ухудшения погоды специалисты и техника готовы выйти на улицы.

По данным Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в Сочи сегодня и до утра 10 марта ожидается налипание мокрого снега, гололедица  и ухудшение видимости в осадках 500-1000 м. 

Как сообщал “Ъ-Кубань”, из-за снегопада утром 9 марта 2021 года сотрудники ГИБДД перекрыли движение по федеральной трассе Джубга – Сочи в районе Мамайского перевала. 

В настоящий момент на перевале работает техника – дорогу после обильных осадков расчищают шесть машин Управления дорог «Черноморье». Транспорт пропускается порционно, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Наталья Решетняк


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