Свердловские депутаты одобрили законопроект о комплексном развитии территорий

Комитет заксобрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике рассмотрел законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщили в пресс-службе регионального парламента. Ранее документ одобрило правительство Свердловской области.

«Данный законопроект дает возможность для реализации большого комплекса проектов по развитию территорий. В нем закрепляются полномочия между органами государственной власти региона и местного самоуправления и дается правовая основа для того, чтобы этот закон вступил в действие на территории Свердловской области»,— подчеркнул председатель комитета Валентин Лаппо.

Напомним, разработка документа была связана с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. Законопроект наделяет органы власти Свердловской области специальными полномочиями. В частности, устанавливать порядок комплексного развития территорий и определять их границы, утверждать адресные программы, на основании которых планируются снос и реконструкция, устанавливать критерии, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции дома. Документ также предусматривает правовые нормы, направленные на защиту жилищных прав граждан.

Члены комитета законопроект одобрили и рекомендовали заксобранию Свердловской области принять его. Документ будет рассмотрен на заседании регионального парламента 16 марта.