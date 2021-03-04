Свердловское правительство одобрило законопроект о комплексном развитии территорий

Правительство Свердловской области одобрило проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Как сообщает департамент информационной политики региона, решение было принято сегодня во время очередного заседания кабмина. Напомним, разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне.

Как пояснили в департаменте информполитики, новый федеральный закон предполагает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов в целях «создания благоприятных условий проживания граждан и обновления среды жизнедеятельности». Механизм КРТ предполагает снос депрессивных кварталов, в том числе жилфонда, который пока езще не может быть признан аварийным, но по своему техническому состоянию уже не соответствует современным требованиям, и их застройку новым жильем.

«Областной законопроект состоит из восьми статей, которыми распределяются полномочия между органами государственной власти региона и местного самоуправления. Также им закреплен механизм обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки. И возможность предоставления льгот и мер господдержки участникам комплексного развития территории»,— рассказали в региональном департаменте информполитики.

Областной документ направлен в заксобрание Свердловской области. Власти региона полагают, что депутаты рассмотрят законопроект в течение марта. При этом для полноценного внедрения механизма КРТ кабмину нужно будет принять еще несколько нормативных актов, которыми будут утверждены адресные программы развития территорий с нежилой застройкой, определены критерия, которым должны соответствовать многоквартирные дома, подлежащие сносу или реконструкции.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев заявлял, что в Уральском федеральном округе (УрФО) выбрано 67 территорий, где планируют провести комплексное развитие территорий. В Свердловской области речь идет о внедрении этого механизма в агломерациях — Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской. Главы муниципалитетов формируют перечень своих предложений.

Подробнее о том, как принятие нового закона о КРТ скажется на рынке жилья в Екатеринбурге — в материале “Ъ-Урал” «"Сносить пятиэтажки слишком дорогое удовольствие"»