«Огня в РПЛ будет не меньше»

Лидер чемпионата России по футболу — «Зенит» — вновь потерял очки. На этот раз действующий чемпион проиграл в Казани «Рубину» со счетом 1:2. Теперь в турнирной таблице «Зенит» опережает ЦСКА, который идет на втором месте, всего на два очка. Итоги 21 тура РПЛ подвел спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Когда в начале 21 тура сразу три матча были сыграны со счетом 0:0, многие вспомнили такое привычное определение как весенний футбол, но, как выяснилось, зря. Сначала «Спартак» выдал матч, который запомнится навсегда, «отгрузив» «Краснодару» шесть мячей, впервые в истории южан.

Затем «Локомотив» выбил «страйк» в Туле обыграв «Арсенал» 3:0. Кстати после травмы, в составе «Локо» появился Федор Смолов. Он положил «Арсеналу» один из самых красивых мячей в туре и после финального свистка изящно поздравил женщин с 8 марта.

«Очень рад, что команда добилась победы и взяла три очка. Они очень важные, потому что здесь играть всегда непросто. Сегодня 8 марта, и этот гол я хочу посвятить своей маме. Я знаю, что она очень сильно переживала. И всех женщин, девушек с праздником 8 марта», — сказал футболист.

А самым драматичным матчем 21 тура стала встреча «Рубин» — «Зенит» в Казани. «Рубин» перед этой игрой по разным причинам не мог выставить чуть ли не половину осинового состава, и казалось, что против действующего чемпиона, аргументов у главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого нет, но вышло иначе. В первом тайме арбитр поставил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Далера Кузяева, и хозяева открыли счет.

А концовка встречи вообще получилась нереальной.

«Зенит» вроде бы счет сравнял, но в добавленное арбитром время к воротам сине-бело-голубых в одиночку рванул Денис Макаров. Рванул, накрутил двух защитников и забил, чем свел с ума комментатора Георгия Черданцева.

Но даже это был не конец. Буквально в следующей атаке арбитр Сергей Карасев ставит пенальти уже в ворота «Рубина». И стопроцентную возможность сравнять счет на 98-й минуте упускает Артем Дзюба.

Трибуны в Казани ликуют, а эксперты с пеной у рта вновь начинают обсуждать трактовки футбольных правил. Больше всего вопросов сейчас вызывает игра рукой. В одном случае арбитры за это нарушение пенальти ставят, в другом — нет, и даже VAR порой не может повлиять на судейские решения. Еще раз пролить свет на эту сложную тему попытался член судейской экспертной комиссии РФС Николай Левников: «В правилах игры написано, что, если происходит рикошет и мяч попадает в отставленную руку — это нарушение правил. Другое дело, когда игрок умышленно играет ногой, головой, телом, а затем мяч попадает в его руку, тогда, в соответствии с правилами игры, которые были изменены в прошлом году, это не является нарушением правил. Мы сейчас готовим небольшой фильм с разъяснениями по трактовке игры рукой, и он будет представлен на сайте РФС».

Вроде все ясно, но скандалов от этого меньше не становится, и, скорее всего, судейские решения так или иначе будут влиять на результаты матчей в оставшихся девяти турах, и «Зенит» вполне может потерять лидерство.

Уже сейчас чемпион опережает ЦСКА всего на два очка, а этим клубам в марте предстоит очная встреча.

Так же на два очка от армейцев отстает московский «Спартак», в спину красно-белым дышат «Сочи» и «Динамо». Даже «Локомотив», который идет шестым, совсем рядом. Так что в следующие выходные огня в РПЛ будет не меньше.

А в ожидании 22 тура смотрим Лигу чемпионов. 9 марта в ответных матчах «Боруссиям Дортмунд» — «Севилья» и «Ювентус» — «Порту» мы узнаем двух первых четверть финалистов самого крутого футбольного турнира Европы.