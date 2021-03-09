В бизнесе настанет новый этап развития

Экономический кризис 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, привел предпринимателей Удмуртии к различным последствиям. Несмотря на беспрецедентную помощь государства и банков, изменения коснулись практически всех отраслей. Ближайшие годы, по мнению экспертов, станут началом нового этапа в российском бизнесе. Чего именно ждать в 2021 году, обсудили участники круглого стола “Ъ-Удмуртия” и Корпорации развития «Год предпринимательства в Удмуртии прошел, что дальше?». Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономики Удмуртии и Минэкономразвития России.

Помощь государства и республики

Как подчеркнул во время круглого стола первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, несмотря на кризис и ограничительные меры, снижение спроса и потребления, ставшие последствиями ситуации, предприниматели, которые перестроились и продолжили работать, справились. Для того чтобы выполнить все задачи, поставленные в Год предпринимательства, власти Удмуртии создали региональный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, в ходе которого приняли три пакета мер поддержки бизнеса.

«Помимо этих мер поддержки наш штаб также принимал решение об оперативном выходе из тех или иных ограничений. Удмуртия — регион-лидер по выходу из ограничений. Некоторый бизнес мы начали открывать после первой недели пандемии. Через месяц-два вернулись к работе разного рода услуги, в том числе общепит»,— отметил господин Сунцов.

По его словам, всего в 2020 году на поддержку бизнеса в республике было выделено 17 млрд руб. Из них 16 млрд руб. — федеральные средства, 1 млрд руб. – из бюджета региона. «Когда был предпринимателем, я сам переживал кризис 2008 года, конечно, он не был связан с ограничениями, с остановкой работы, но я помню, что тогда ни о каких мерах поддержки не было и речи. Мне один банк поднял ставки на 4%, были усилены налоговые проверки. За 12 лет ситуация изменилась»,— подчеркнул Константин Сунцов

Он рассказал, что по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» было направлено 760 млн руб. При этом все плановые показатели республика выполнила в полном объеме. Были докапитализированы Удмуртский фонд развития предпринимательства и Гарантийный фонд на общую сумму 388 млн руб. По итогам прошлого года Гарантийный фонд предоставил 260 поручительств на 842 млн руб. Это позволило бизнесу привлечь кредитов на 3,2 млрд руб. При этом в 2019 году сумма привлеченных кредитных денег составила всего 2,5 млрд руб. Также в прошлом году власти республики провели акселерационные программы, предоставлялась поддержка малому и среднему бизнесу в форме субсидий. По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», несмотря на ограничения, количество экспортных поставок увеличилось почти на 10%. Меры поддержки получили около 400 экспортеров региона. Экспорт по данным контрактам составил почти $18 млн.

Константин Сунцов Фото: Ильяс Бекмансуров

С точки зрения инвестиционной деятельности, в Удмуртии удвоилось количество резидентов ТОСЭР, которыми было создано почти 600 рабочих мест в 2020 году и освоено более 200 млн руб. инвестиций. «В 2021 году мы хотим продолжить начатое, будут проводиться все наши образовательные программы, в марте стартует шестой поток бизнес-акселератора. Пройдет три потока экспортного акселератора. Также мы планируем принять участие в 27 зарубежных выставках. Еще в девяти выставках – на территории России»,— рассказал господин Сунцов.

В 2021 год объявлен Годом села, в рамках этого в республике появилось два новых продукта — микрозаймы от 1% для самозанятых и бизнеса на селе, для самозанятых появилась программа по выдаче займов под 2,12% годовых на сумму до 500 тыс. руб.

В конце 2019 года в Удмуртии был установлен специальный налоговый режим для тех бизнесов, которые переедут работать в республику. Благодаря этому по итогам 2020 года в регион переехало 900 субъектов МСП из других регионов. «Столько к нам еще никогда не переезжало. Кроме того, в рамках законодательных инициатив с января 2021 года мы сделали пониженные налоговые ставки для бизнеса, который совмещал УСН и ЕНВД. В феврале этого года госсовет республики одобрил законопроект, по которому все предприниматели, которые были на УСН и ЕНВД или совмещали эти два режима, перешли на льготный период со сниженными ставками. Эту льготу получили 13 тыс. предпринимателей. Мы и дальше будем упрощать деятельность предпринимателей с помощью закинициатив»,— подытожил первый заместитель председателя правительства Удмуртии.

Что касается работы с банками, предпринимателям были выданы кредиты под 0%. Удмуртия стала одним из лидирующих регионов, который взял больше всего кредитов на зарплату под 0% и под 2%. Эта мера поддержки составила больше 10 млрд руб.

Мнение предпринимателей

Александр Прасолов Фото: Ильяс Бекмансуров

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов рассказал, что относительно мер поддержки, действительно помог предпринимателям кредит на зарплату под 2%. Это поддержало особенно тех, кто занимался общепитом и работал в других пострадавших отраслях. Также хорошими региональными мерами он назвал поддержку по имуществу — собственникам коммерческой недвижимости, которые делали скидку арендаторам, тоже сделали скидку 50% по налогу на имуществу.

Однако согласно проведенному ими опросу по итогу работы 2020 года, многие представители бизнеса сообщили о снижении покупательской способности и спроса.

«На российском уровне мы видим точно такую же тенденцию. Результаты опроса уполномоченного при президенте России Бориса Титова показали, что у 2,5% предпринимателей роста спроса не стало, рост был лишь у 7,5%. Не почувствовали изменения спроса 13,8% бизнесменов. То есть у 21% более менее сохранился спрос. У 34% предпринимателей спрос снизился на 25%, почти 30% опрошенных отметили, что спрос снизился на 50%, у 12,5% спрос снизился не меньше, чем на 80%»,— отметил господин Прасолов.

По его словам, помимо этого предприниматели, в том числе из Удмуртии, говорят о росте налогового бремени. Особенно рост налоговой нагрузки сейчас ощущают те, кто занимается недвижимостью, подчеркнул господин Прасолов. «При этом такую поддержку, как отсрочка любых платежей, предприниматели не очень хорошо оценивают. Это краткосрочная мера. Любая отсрочка — это накопление долга, а ожидать быстрого улучшения ситуации не приходится. Поэтому предприниматели говорят о том, что лучше бы снижалась налоговая нагрузку, чем предоставлялась отсрочка»,— отметил Александр Прасолов.

Член совета удмуртского регионального отделения «Опоры России» Николай Мамаев положительно отнесся к тому, что в Удмуртию «едут новые бизнесы», однако, по его мнению, хорошо было бы подумать и о местных предпринимателях, которые в последнее время претерпевают изменения в работе с недвижимостью. «Рыночная стоимость земли снижается, а кадастровая стоимость в разы увеличивается. Не все участки одинаковые. Реализовать по хорошей цене тоже не получается. Да, рынок недвижимости все время расти не может и когда-то будет понижение, но либо предприниматели будут переезжать в другие регионы и заниматься недвижимостью там, либо нужно что-то придумать и в нашей республике»,— считает господин Мамаев. Отметим, что законодательно ставки по налогу на имущество, которые рассчитываются по кадастровой стоимости объекта недвижимости, в Удмуртии не поднимались с 2018 года. А заложенный рост был постепенным, оставляя ставки одними из самых низких в ПФО. Кроме того, по запросам бизнеса минимущество региона готово пересматривать кадастровую стоимость объектов только за 2020 год в ведомство поступило порядка 600 обращений, 400 из которых было удовлетворено.

Олег Вылегжанин Фото: Ильяс Бекмансуров

Председатель правления ассоциации «Деловая Удмуртия» Олег Вылегжанин считает, что 2020 год еще долгое время будет годом анализа. По его словам, резкий скачок доллара повлиял на внешнеэкономические связи, серьезно ковид сказался на геополитике, последствия будут разбирать не один год, считает эксперт. «В 2020 году порвалось там, где тонко. Проблемы, о которых говорят предприниматели, не новые. Кто-то не захотел меняться и занял позицию «спасайте нас». Государство заняло логичную позицию — мы будем помогать тем, кто работает по правилам, платит налоги. И выясняется, что большое количество бизнесов у нас были либо неэффективными, либо не до конца честными. Была беспрецедентная поддержка со стороны государства, за всю историю в России никто и никогда столько помощи от государства не получал. С другой стороны была большая проблема — кризис неплатежей. Это то, где государство в принципе помочь не могло. Этот кризис неплатежей продолжается и сейчас. И он стал полезен, так как многие компании стали сокращать обязательные платежи»,— говорит господин Вылегжанин.

Помощь и прогнозы банков

Игорь Кудрявцев Фото: Ильяс Бекмансуров

Ограничения, которые затронули работу бизнеса прошлой весной, привели к спаду деловой активности, в том числе и в 2021 году, говорит региональный директор банка ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

«Надо отдать должное законодателям, за очень короткий промежуток времени они сформулировали достаточно понятные критерии по работе с кредитами и господдержкой. Предприниматели, как правило, понимают, выдержали они ситуацию с введенными ограничениями или нет. Они уже знают, будут кредиты списаны или их нужно будет возвращать, и, приходя в банк, предпринимателям нужно только удостовериться в том, правильно ли они понимают ситуацию»,— говорит Игорь Кудрявцев.

По словам представителя ПСБ, положительный момент заключается в том, что бизнес идет на диалог с кредитными организациями.

Также он сообщил, что с точки зрения кредитования сегодня на рынке «эксклюзивные условия». Предоставляются длинные и дешевые кредиты, огромное количество мер поддержки, но спроса на длинный и дешевый инвесткредит нет. По его словам, бизнес сейчас осматривается и работает в режиме «на удержание». А на днях банк начал принимать заявки на новый льготный кредит под 3% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства. При этом кредит в банке оформляется онлайн по двум документам.

С точки зрения банковского бизнеса важно отметить те меры поддержки, которые были направлены на поддержку таких локомотивных отраслей, как строительство, говорит региональный директор ПСБ.

Анатолий Дмитриев Фото: Ильяс Бекмансуров

Начальник отдела по работе с клиентами Датабанка Анатолий Дмитриев подчеркнул, что их банк как раз работает в основном с небольшими предприятиями, с субъектами МСП.

«Действительно, тот, кто изначально понимал, что предпринимательство – это не только получение прибыли, но и прежде всего риски, и был готов их нести, пережил этот кризис. У таких предпринимателей есть понимание, куда двигаться дальше. Несмотря на то, что государство оказывало действительно беспрецедентную поддержку бизнесу, мы видели по своим клиентам, что ряд государственных компаний приостановили платежи. Это непонятная ситуация. Один из элементов поддержки — контроль государства.Это одна из мер поддержки, которая не требует особых усилий, но она весьма действенна»,— рассказал Анатолий Дмитриев.

По его словам, все, кто обратились в банки за отсрочками, их получили. Другой вопрос, что отсрочка — это не списание долгов, говорит представитель Датабанка. С теми отраслями, которые пострадали, банк продолжает вести диалог, чтобы найти решение. «При этом надо понимать, что банковский бизнес консервативен и зарегулирован. Идя на уступки своим клиентам, мы, в тоже время, обязаны исполнять требования регулятора. Кстати, благодаря регулятору банковское сообщество подошло к этому кризису более подготовленным. У большинства банков доля плохих активов некритична, невысока, но это тоже риски, которые мы несем на себе как и предприниматели»,— пояснил господин Дмитриев.

Он подчеркнул, что большая часть их клиентов с середины лета 2020 года начала строить новые планы по развитию бизнеса. Для полноты картины следует отметить, что помимо пострадавших отраслей есть отрасли, которые росли во время кризиса, например автомобильная. Но это не значит, что их стоит обкладывать дополнительными налогами, потому что такая ситуация будет не всегда, считает представитель банка. «Вся эта история о том, что этот год будут кормить одни отрасли, а следующий год — другие»,— подытожил Анатолий Дмитриев.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Как рассказала управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова, весной, в пик пандемии, специалисты банка фиксировали у бизнеса снижение спроса на заемное финансирование.

«К осени после частичного снятия карантинных ограничений спрос вернулся практически к допандемийному уровню. В результате по итогам года по кредитному портфелю компаний среднего и малого бизнеса достигнут существенный рост — на 59%, до 10,6 млрд руб.»,— говорит Екатерина Шумкова.

Как она подчеркнула, ВТБ одним из первых подключился прошлой весной к реализации госпрограмм по поддержке предприятий, наиболее пострадавших от пандемии. По итогам 2020 года ВТБ в Удмуртии предоставил по этим программам льготное финансирование 220 предприятиям МСБ на общую сумму 1,2 млрд руб. Также банк провел реструктуризацию кредитных обязательств на сумму порядка 1,44 млрд руб.

Сейчас ВТБ активно работает по предоставлению компаниям МСП льготных кредитов в рамках программ господдержки бизнеса — «Программа №1764» Минэкономразвития РФ и «Программа №1528» Министерства сельского хозяйства РФ. Благодаря льготным условиям кредитования местные компании и предприятия могут привлекать доступные ресурсы для развития своего дела. «Мы видим большой интерес к ним. Портфель кредитов ВТБ в республике по данным программам по итогам 2020 года увеличился более чем в семь раз и на 1 января достиг 4,3 млрд руб. Значительную долю портфеля составляет финансирование в рамках программы Минэкономразвития — более 4,2 млрд руб.»,— говорит госпожа Шумкова.

В рамках «Программы №1764» субъекты малого и среднего предпринимательства из 20 приоритетных отраслей могут получить льготные кредиты по ставке до 7% на инвестиционные цели сроком до 10 лет (в сумме от 500 тыс. до 2 млрд руб.), на пополнение оборотных средств сроком до трех лет (в сумме до 500 млн рублей), на развитие предпринимательской деятельности сроком до пяти лет (в сумме до 10 млн руб.).

По условиям программы госсубсидирования №1528 Министерства сельского хозяйства заемщикам доступны процентные ставки по льготным кредитам до 5% годовых. Финансирование предоставляется на развитие подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства. Заемщиками могут стать организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство или переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию. Кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до одного года, на инвестиционные проекты — от 2 до 15 лет.

Чего ждать в 2021 году

Как подчеркнул Константин Сунцов, кризис очищает от лишних издержек. Поэтому нерентабельные проекты, так или иначе должны закрываться. «Я знаю предпринимателей, которые хорошо выросли в кризис. Например, у нас очень серьезно выросла онлайн торговля. Я знаю многих, кто оперативно смог перестроиться и это действительно очень важно. Сейчас важно не рисовать сейчас себе радужные перспективы, а смотреть, где можно зарабатывать»,— говорит господин Сунцов.

Николай Мамаев и Владимир Покрас Фото: Ильяс Бекмансуров

Генеральный директор Удмуртской торгово-промышленной палаты Владимир Покрас, считает, что 2021 и 2022 годы «еще покажут себя». «Тот же автобизнес, который прирос в 2020 году столкнется с тем, что покупать у него в ближайшее время никто ничего не будет. Поэтому серьезная проблема сейчас стоит перед бизнесом и государству — надо проанализировать те трудности, с которыми столкнулись все бизнес-сообщества»,— отмечает Владимир Покрас.

По его словам, помимо резко возросшей в 2020 году кадастровой стоимости на бизнес обрушилась мусорная реформа, в части мусора у бизнеса возросла сумма начислений до 10 раз.

Мероприятие в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Что касается увеличения налогов и снижения спроса, то эти процессы взаимосвязаны, считает Александр Прасолов. «Чем больше предприятие платит налогов, тем меньше оно может заплатить зарплату, чем меньше человек получил денег, тем меньше он может купить. Но для населения особенно негативно, когда национальная валюта падает относительно доллара и евро, потому что сбережения у граждан в рублях. Это тоже снижает покупательскую способность. Согласно опросу российских предпринимателей, только 50% готовы вернуть полученную помощь государства и банками, то есть эта отложенная реакция может дойти и до банковского сектора, если не будет взвешенной политики»,— говорит господин Прасолов.

«Самая главная заслуга 2020 года и то, что мы должны взять с собой в 2021 год, – это умение слышать друг друга и уметь договориться, особенно если государство проявляет проактивную позицию»,— отметил в свою очередь господин Кудрявцев.

Олег Вылегжанин считает, что в этом году будет пересматриваться весь бизнес-климат, играет здесь роль не только кризис, но и геополитика. «Есть серьезная проблема в отставании регионов, нас ждет кризис в в образовании, большая проблема с инновационным бизнесом. Это все отразится на бизнес-климате. Да, будет меняться ситуация на рынке недвижимости. 2020 год — это осознание всего происходящего. Одно из долгоиграющих последствий будет то, что бизнес как-то начнет участвовать в политике, потому что хочется некой предсказуемости в инвестиционном климате. Ближайшие несколько лет станут началом новой эры в российском бизнесе»,— считает господин Вылегжанин.

Оксана Мымрина