«Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «Вымпелком») объявил о начале сотрудничества с Aggregion1. Компании планируют вывести на рынок новые продукты для омниканальных экосистем.

Партнерство позволяет реализовать уникальные интеграционные проекты в области маркетинга, рекламы и аналитики, например, для транспортной отрасли или государственного сектора, ритейла, фармкомпаний и медиахолдингов. В тех проектах, где требуется работа с данными многих участников и использование различных каналов коммуникаций.

Благодаря сотрудничеству AdTech от «Билайн Бизнес» и Aggregion у бизнеса появились расширенные возможности по работе с CRM2 аудиториями и данными крупнейших организаций (например, «Магнит» из сферы ритейла и фармкомпаний). Это позволит повысить точность подбора аудиторий для маркетинговых активностей, а также масштабировать текущий функционал по сквозной online-to-offline3 аналитике4.

Также планируется совместный выпуск новой децентрализованной омниканальной CDP5 платформы, которая увеличит возможности составления профилей клиентов на основе расширенных данных CRM2, Web6, Mobile7, собственных In-store8 решений — все это поможет вывести коммуникации на качественный уровень4. Оптимизированное распределение бюджетов и возможность замера эффективности отдельных рекламных площадок достигается за счет объединения информации о покупках аудитории9 с продуктами AdTech по определению предпочтений10, по телесмотрению11 и по рекламным площадкам4.

Технологии децентрализованного хранения данных платформы Aggregion позволяют крупным компаниям применять ее функции для омниканального маркетинга: данные будут собираться и обрабатываться в контуре каждого клиента4. При этом им будут доступны все возможности аналитики «Билайна»: от профилей аудитории, отсортированных по тысячам атрибутов12, до гео-13 и рыночной аналитики для медиапланирования14. Клиенты смогут монетизировать свои данные и рекламные инструменты, предоставляя их другим участникам платформы или организуя собственные партнерства, создавая новые маркетинговые экосистемы4.

Решения Aggregion основаны на протоколе децентрализованной обработки данных и используют технологии Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)15 для формирования защищенных анклавов, которые позволяют обрабатывать деперсонализованные данные от нескольких компаний с сохранением конфиденциальности.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса, ПАО «Вымпелком»:

«Развитие систем в части взаимодействия с маркетинговыми технологиями является приоритетом для компании “Билайн”. На текущий момент существует не так много решений, позволяющих объединить знания различных компаний о своих клиентах4. И мы надеемся, что наше сотрудничество позволит консолидировать всю экспертизу рынка и создать действительно эффективную систему по работе с данными различных поставщиков».

Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России:

«Потребность в более высоком уровне защиты данных и конфиденциальности вычислений возрастает по мере того, как многосторонние бизнес-процессы, сотрудничество и транcакции перемещаются в онлайн. Инновационные партнеры, такие как Aggregion и AdTech от “Билайн Бизнес”, применяющие в своих облачных сервисах методы конфиденциальных вычислений на базе Intel® SGX, способны обеспечить новый уровень защиты используемых данных, применяя наиболее протестированную и распространенную в отрасли среду конфиденциальных вычислений на основе аппаратного обеспечения».

Нукри Башарули, СЕО Aggregion:

«Каждой компании необходимо интеллектуальное 360-градусное представление о своем клиенте, но эта информация хранится в множестве разрозненных баз данных. Протокол конфиденциальных вычислений Aggregion и продукты, построенные на его основе, позволяют гарантировать всем клиентам сохранность и конфиденциальность данных при совместной работе над ними».

О ПАО «Вымпелком»

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») входит в группу VEON, международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн Бизнес» — структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн Бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

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Блок по внешним коммуникациям ПАО «Вымпелком»

Анастасия Калинина, Анна Айбашева

Телефон: +7 (495) 139 27 26; e-mail: media@beeline.ru

1Aggregion – компания-правообладатель Платформы Aggregion, технологии для безопасного сопоставления данных от разных компаний без потери ими контроля или передачи данных в какое-либо центральное хранилище. 2CRM (Customer Relationship Management) – система для управления отношениями с клиентами. 3Online-to-offline – форма рекламы, которая направлена на привлечение потенциальных клиентов в традиционные магазины из Интернета. 4Функционал Платформы Aggregion, лицензия на использование которой предоставляется Билайн клиенту. 5CDP (Customer Data Platform) – система, которая объединяет в себе преимущества платформы управления данными DMP (Data Management Platform) и системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relationship Management). 6Web-данные – данные, собранные с сайта клиента с помощью пикселя. 7Mobile – данные, собранные из приложения клиента с помощью SDK-трекера. 8In-store – реклама внутри помещений. 9При предоставлении услуги Билайн использует сегменты пользователей, сформированные партнером Билайн, в том числе с использованием данных операторов ОФД. 10Интернет-ресурсы сегментируются и группируются по категориям в зависимости от тематики. На сервере BigData обрабатываются категории сайтов, что с определенной долей вероятности может свидетельствовать о предпочтениях пользователя. 11Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на информации по динамике услуг оказания связи IP TV.. 12Агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях. Услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы. 13Агрегированные статистические отчеты по динамике перемещения групп пользователей, исключающие передачу сведений о конкретных пользователях, их местонахождении. Услуга предоставляется при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы. 14Агрегированные статистические отчеты подрядчиков Билайн по сегментам по результатам проведения рекламной кампании. 15Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) + определение технологии.