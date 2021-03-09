Стоимость имущества краснодарского НПО «Промавтоматика» снизилась на 95 млн рублей

Имущество краснодарского НПО «Промавтоматика» выставлено на повторные торги за общую начальную цену 854 млн руб., сообщает в ЕФРСБ конкурсный управляющий банкрота.

Продаются товаро-материальные ценности для создания систем автоматизации и связи на объектах Ванкоровского нефтегазового месторождения (Красноярский край, разрабатывает НК «Роснефть»), всего 3,3 тыс. наименований, а также права требования компании к НПО «Промавтоматика» (начальная цена – 226 млн руб.), ООО «Газкомплектавтоматика» (137,8 млн руб), ООО «ПА-Стил» (108,1 млн руб.) и другим дебиторам. Всего продаются 12 лотов.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее это же имущество продавалось за 949,4 млн руб. По данным ЕФРСБ, из 13 лотов был продан только один – автомобиль Mitsubishi Lancer 2.0. Его начальная цена составляла 277 тыс. руб., за 304 тыс. руб. его купило ООО «Гурман-Эстейт» из Барнаула. Цена остальных лотов, в том числе самого крупного – ТМЦ для создания систем автоматизации (ранее стоили 294 млн руб.) – была снижена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «НПО “Промавтоматика”» зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре, занималось научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Уставной капитал компании составляет 15,4 млн руб. Акционерами компании являются Александр Липко (48,59% доли в УК), Алексей Ушенин и Илья Коновалов (по 15,30%). В 2019 году чистый убыток компании составил 25,4 млн руб., кредиторская задолженность – 1,5 млн руб., дебиторская – 718 тыс. руб. Компания была признана банкротом в июне 2016 года по иску ООО «Сервис-интегратор» (Москва).

Виктория Колганова