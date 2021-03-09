На подстанции «СПП» ООО «Башкирэнерго» завершают установку новых «черных ящиков»

Бригада ОРЗА ПО «ЦЭС» выполняет пусконаладку «черного ящика»

Отдел релейной защиты и автоматики ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») завершает работы по установке двух новых шкафов базовых информационных модулей (БИМ) регистратора аварийных событий на ПС 110 кВ «СПП». Процесс не скоротечный, так как к нему подключается почти все оборудование подстанции: на монтаж двух шкафов с терминалами, пусконаладку и соединение с сервером уходит порядка одного месяца. Значительная часть работы уходит на перевод присоединений и опробование аналоговых и дискретных сигналов с устройств РЗА подстанции в регистратор аварийных событий.



Регистраторы аварийных событий, которые энергетики по-другому еще называют «черными ящиками», необходимы для фиксации аварийных процессов при повреждении на высоковольтном оборудовании, проведения анализа работы устройств релейной защиты и автоматики. «Черные ящики» записывают и хранят всю необходимую информацию о любом нарушении работы электрооборудования.

В данный момент регистраторы аварийных событий установлены на 49 подстанциях ООО «Башкирэнерго».