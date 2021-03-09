МТС обеспечила «АВТОВАЗ» отказоустойчивым доступом в сеть

МТС предоставила автомобилестроительному заводу «АВТОВАЗ» фиксированный доступ в сеть на скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативного расширения канала до 5 Гбит/с. Уникальное техническое решение используется для быстрой миграции массива данных «АВТОВАЗа» в облачное хранилище, а также для ускорения взаимодействия с поставщиками, дилерами и сервисными центрами по всей стране.
Высокая пропускная способность канала, предоставленного МТС, позволяет в короткие сроки передавать большие объемы информации и работать со сложными, требующими больших мощностей, системами, обеспечивающими взаимодействие с ключевыми контрагентами предприятия. Для обеспечения требуемых скоростей МТС проложила на территории «АВТОВАЗа» дополнительную волоконно-оптическую линию связи длиной более двух километров.
«При наших объемах производства одно из главных требований к поставщику ИТ-услуг — готовность быстро адаптироваться под наши задачи и обеспечить высокую степень надежности сервисов. Техническое решение от МТС полностью отвечает этим требованиям», — отметил директор по IT АВТОВАЗа Паскаль Барбье.
«МТС предлагает целый спектр услуг для крупных промышленных производств — от предоставления классических услуг связи до организации частных LTE- и 5G-сетей на территории предприятий, позволяющих внедрять самые передовые технологии. Реализованное для „АВТОВАЗа“ решение даст возможность в дальнейшем развивать технологическую инфраструктуру завода и внедрять новые цифровые сервисы, такие, как промышленный интернет вещей, интеллектуальное видеонаблюдение и создание цифровых двойников сотрудников для соблюдения техники безопасности. Мы очень рады, что одно из ключевых предприятий региона выбрало нашу компанию в качестве надежного провайдера», — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Кроме предоставления фиксированного интернета, МТС также обеспечила техническую поддержку девятнадцати внешних информационных ресурсов.
Справка
Группа «АВТОВАЗ» является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Groupe Renault. Компания производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для 2-х брендов: LADA и Renault. Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти — АО «АВТОВАЗ», ОАО «LADA Запад Тольятти», а также в Ижевске — ООО «LADA Ижевск».
Продукция марки LADA представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из 5 семейств моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в более чем 20 странах. LADA имеет самую большую официальную дилерскую сеть в России — 300 дилерских центров.