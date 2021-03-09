Владельцев «Килстройинвеста» просят привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий застройщика жилого комплекса «Миловский парк» ООО «Килстройинвест» Алсу Мардамшина должна обратиться в суд с заявлением о привлечении контролирующих компанию-банкрота лиц к субсидиарной ответственности. Такое решение принял комитет кредиторов компании, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

Также кредиторы решили выставить на торги все оставшееся на балансе имущество должника по начальной цене, равной его балансовой стоимости.

«Килстройинвест» был признан банкротом в феврале 2020 года. На тот момент требования кредиторов оценивались в 1 млрд руб.

Согласно отчету оценщика, балансовая стоимость 28 объектов незавершенного строительства и право аренды 36 земельных участков составляет около 1,4 млрд руб.

«Килстройинвест» был основан в 2010 году предпринимателем Сергеем Ластовчуком и бывшим главой уфимской школы по подготовке кинологов МВД РФ Николаем Шеиным, бенефициаром компании считают его зятя Дмитрия Комлева. В 2019 году бывший совладелец компании Сергей Ластовчук и Николай Шеин были признаны банкротами.

В отношении Дмитрия Комлева и еще двух бывших директоров «Килстройинвест» в Октябрьском районном суде Уфы слушается уголовное дело по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), причинении имущественного вреда предприятию в особо крупном размере (ч. 2 ст. 165), а также в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199).

Влада Шипилова