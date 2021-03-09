Татарстан находится на втором месте по уровню взяточничества — Генпрокуратура

Татарстан занял вторую строчку в списке регионов РФ по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Нoвости» со ссылкой на главу управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

По его словам, лидером по уровню взяточничества в 2020 году стала Москва. Тройку замыкает Ставропольский край. В десятку регионов РФ также входят Подмосковье, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

Самый низкий уровень взяточничества в РФ в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана оценили ущерб от коррупции по итогам 2020 года в 400 млн руб.

"Ъ-Казань"