Глава Новосибирской области поручил усилить работу по очистке дворов от снега

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить работу по очистке дворов от снега. «Как только потеплеет снег во дворах начинает проседать, эту кашу сырую месить ногами и колесами неприятно никому. Пока метеорологи давали прогноз по прохождению паводка, но видим, что снега много. Нужно подготовиться к разным сценариям развития ситуации: выполнять вывоз снега, подготовиться к расчистке русел», - сказал губернатор на оперативном совещании.

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщи, что в связи с повышением дневных температур воздуха, большим объемом запасов снега остается высоким риск обрушения кровель зданий и сооружений. Гидрологическая обстановка стабильная, новосибирский гидроузел работает в штатном режиме, сообщается на сайте правительства региона.

В феврале эксперты сообщали, что в Сибири во время предстоящего весеннего паводка может пострадать более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек. В зону риска попадают 265 социально-экономических объектов и 380 участков автодорог

Оксана Павлова