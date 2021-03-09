Tele2 не обогнал «Билайн» по количеству абонентов в России

Абонентская база «Ростелекома» (владеет «Т2 РТК Холдинг», бренд Tele2) в мобильном сегменте по итогам 2020 года увеличилась на 1,5% и достигла 46,6 млн клиентов. Компания не обогнала ближайшего конкурента — «Вымпелком» (бренд «Билайн»), база которого снизилась почти на 5 млн клиентов, до 49,9 млн.

Согласно отчету (.pdf), число абонентов MVNO (виртуальных операторов мобильной связи) на сети «Т2 РТК Холдинга» превысило 2,8 млн, в итоге общая база достигла 49,4 млн клиентов. Лидером рынка остается МТС, при этом по итогам прошлого года абонентская база также снизилась до 78,5 млн клиентов (–0,75%). «МегаФон» еще не представил данные за прошлый год, сообщает РБК.

Выручка «Ростелекома» в прошлом году выросла на 15% по сравнению с 2019 годом и достигла 546,9 млрд руб., у ближайшего конкурента — МТС — она составила 488,5 млрд руб. Выручка «Ростелекома» от мобильной связи выросла на 15%, до 176,96 млрд руб. (32% в общей выручке компании). На втором месте среди источников дохода оказались услуги доступа в интернет (17%), выручка выросла до 90,4 млрд руб., на третьем — цифровые сервисы (14%) — 77,3 млрд руб.