Роберт Гарипов возглавил Дирекцию парков и скверов Казани

Префект территории префектуры «Старый город» исполкома Казани Роберт Гарипов возглавил Дирекцию парков и скверов города. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города Ильсур Метшин.

Он сменил на своем посту Марата Закирова, который на прошлой неделе стал главой Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Господин Гарипов родился 23 апреля 1984 года в Нижнекамске. В 2006 году он окончил Казанский юридический институт МВД России, в 2011-м — Казанский федеральный университет, а в 2014-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Он начал работать в структурах исполкома Казани в 2007 году. Префектом он стал в ноябре 2019-го.

"Ъ-Казань"