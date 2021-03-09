Компания Volkswagen выпустит беспилотный электроседан в 2026 году — модель, которая известна под обозначением Project Trinity, получит ряд инновационных решений.

Название, которое происходит от латинского trinitas и означает «триединство», подразумевает основные новинки модели: новая платформа для электромобилей с современным софтом, упрощение структуры поставок и полностью объединенное в сеть производство, а также отдельное «интеллектуальное» производство на главном заводе в Вольфсбурге.

Электромобиль станет серийным в 2026 году и получит автопилот уровня Level 2 (автомобиль может самостоятельно удерживать полосу движения, выбирать полосу для опережения попутного транспорта, а также парковаться без вмешательства со стороны водителя) с потенциалом развития до Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления человеком). В основе автопилота будет лежать нейросеть с функцией самообучения.

Кроме того, скорость зарядки батарей за счет новых технологий как в аккумуляторах, так и в зарядочных станциях доведут до уровня времени заправки обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Как отмечает Volkswagen, Trinity получит значительно меньше вариантов, чем привычные автомобили, а оснащение будет в значительной степени стандартизировано. в новых элеткромобилях практически все возможности будут встроены, а клиенты смогут активировать желаемые функции «по запросу» в любое время через цифровую экосистему в автомобиле. Это значительно упростит производство новинки.