В Свердловской области подтвердили 156 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области повредили 156 случаев заражения коронавирусом .Накануне суточный прирост составлял 176 человек. Общее число заболевших на 9 марта достигло 79 197, сообщил источник “Ъ-Урал”. За прошедшие сутки в регионе также подтвердили девять летальных случаев. С начала пандемии в регионе скончались 2 475 человек. За весь период от коронавируса вылечились более 72,1 тыс. человек.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых людей в Свердловской области продлен до 15 марта. Кроме того, в регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 3 марта, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 156,3 тыс. свердловчан. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Свердловской области достиг 26,6%.