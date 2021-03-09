В Сочи экс-директор детского лагеря получила условный срок за мошенничество на 5 млн рублей

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшем директору детского оздоровительного лагеря ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как установили следствие и суд, обвиняемая в 2016-2017гг., используя свое служебное положение, продавала путевки на оздоровление детей в корпоративном лагере гражданам, которые не являлись работниками ОАО «РЖД». В результате экс-директор здравницы совершила хищение денежных средств Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») в размере 5,3 млн руб. Кроме того, от имени РЖД она заключила договоры на отдых в лагере.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ(мошенничество). Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года в материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

В итоге подсудимую признали виновной и назначили ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей и испытательным сроком на три года.

Алексей Белянин