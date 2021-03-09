Полиция Екатеринбурга в 2020 году выявила более 8,7 тысяч нарушений ковидных ограничений

За 2020 год полиция Екатеринбурга составила более 8,7 тыс. протоколов за нарушение режима повышенной готовности, введенного на территории Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на заседании гордумы сообщил врио начальника УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко. Он уточнил, что к нарушителям были применены меры административной ответственности.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что региональное управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2020 году составило более 1,2 тыс. протоколов за нарушение ковидных ограничений. Почти 300 из них уже рассмотрены судами, а виновные привлечены к административной ответственности.

По данным на 8 марта, в Свердловской области было зарегистрировано 79 041 случай заболевания коронавирусной инфекцией, более 72 тыс. пациентов выздоровели, 2 466 человек умерли.