Свердловский Роспотребнадзор составил более 1,2 тысячи протоколов за нарушение карантинных ограничений

Более 1,2 тыс. протоколов за нарушение ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19, было составлено в 2020 году. Почти 300 из них уже рассмотрены судами, а виновные привлечены к административной ответственности. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«В части требований по обязательному тестированию для тех, кто возвращается из зарубежья, послушно исполняли указания 97% жителей области, нарушения были зафиксированы только в 3% случаев»,— отметил господин Кохловских, подчеркнув, что не только Роспотребнадзор имеет полномочия по привлечению к ответственности.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что суды Свердловской области выписали 204 штрафа за несвоевременное прохождение теста на коронавирусную инфекцию после возвращения из-за границы. Их общая сумма составила около 2 млн руб.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача, граждане России должны пройти тестирование на коронавирус в течение трех дней после возвращения из-за рубежа. После чего они должны разместить результаты теста на портале «Госуслуг». Кроме того, с 25 декабря люди, прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней, а также дважды обследоваться на COVID-19.

По данным на 5 марта, в Свердловской области было зарегистрировано 78 514 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 71 тыс. пациентов выздоровели, 2 433 человека умерли.