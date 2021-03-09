Представители Магнитки вновь в числе лучших уполномоченных по охране труда

Президиум Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России утвердил итоги смотра-конкурса уполномоченных по охране труда за 2020 год.



Конкурс был направлен на снижение уровня травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников, усиление общественного контроля за соблюдением прав работников на здоровые и безопасные условия труда, повышение активности, эффективности работы уполномоченных, обобщение и распространение опыта лучших из них.

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Металлургическое производство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Иные виды деятельности».

При рассмотрении кандидатур номинантов комиссия областной организации ГМПР по охране труда и законодательству учитывала количество проведенных проверок, зафиксированных предложений и замечаний, выданных и реализованных представлений, наличие информации на стендах, тематические публикации в СМИ и другие показатели работы уполномоченных.

По традиции в число лучших уполномоченных по охране труда вошли и представители Магнитки. Так, в номинации «Металлургическое производство» в числе победителей бригадир производства высокоуглеродистой проволоки и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ» Наталья Боярскова, в номинации «Добыча полезных ископаемых» машинист конвейера цеха подготовки аглошихты горно-обогатительного производства ПАО «ММК» Иван Некрасов. В номинации «Обрабатывающие производства» отмечен еще один представитель Группы ММК - бригадир участка рекультивации карьеров ООО «Шлаксервис» Илья Подгорнов. Машинист насосных установок очистных сооружений Правого берега магнитогорского МП «Трест «Водоканал» Ирина Кокрицкая признана победителем в номинации «Иные виды деятельности». Она и Илья Подгорнов будут представлять Челябинскую область на отраслевом конкурсе, который проводит Центральный совет ГМПР. Кроме того, Иван Демидов из электросталеплавильного цеха ММК примет участие в конкурсе уполномоченных, который проводит Федерация профсоюзов области. Победители конкурса отмечены Почетными грамотами и денежными премиями

Кроме того, за активную работу благодарственными письмами также отмечены Дина Валиуллина («ММК-МЕТИЗ») и Василий Брагин (ММК).