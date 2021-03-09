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Новокузнецкий аэропорт построит временный павильон для выдачи багажа на фоне роста турпотока

ООО «Аэрокузбасс», управляющая аэропортом Спиченково (Новокузнецк), объявило аукцион на проектирование и строительство временного быстровозводимого павильона для выдачи багажа пассажирам внутренних линий.

Начальная (максимальная) цена закупки установлена в размере 21 млн руб., инвестором выступает «Аэрокузбасс». Согласно аукционной документации, проектные работы должны быть выполнены не позже 2 апреля, начало строительства — до 2 мая. В целом объект должен быть возведен и готов к эксплуатации в течение 60 календарных дней с начала проектирования.

Новое сооружение площадью около 720-800 кв. м планируется построить на месте демонтируемого аварийного павильона выдачи багажа. При этом конструкция должна быть «сборно-разборного типа с возможностью перебазирования на новое место».

Как сообщалось, ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт Новокузнецка в январе обслужил 39,5 тыс. пассажиров, что в 1,8 раза больше, чем в январе 2020 года. По информации администрации Таштагольского района Кузбасса, в первый месяц 2021 года Шерегеш посетили 438 тыс. туристов, что на 28,5% больше, чем в январе 2020 года. В связи с популярностью курорта в декабре-январе дополнительные регулярные и чартерные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Новокузнецк запустили авиакомпания «Аэрофлот» и туроператоры TUI, «Пегас туристик» и Anex Tour.

В начале февраля заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил на своей странице в Instagram, что «Аэрокузбасс» ищет инвестора для строительства к 2022 году нового терминала аэровокзала. Он также рассказал, что посетил аэропорт и остался недоволен организацией работы, в том числе отметил «крайне медленную» выдачу багажа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 51% доли в уставном капитале ООО «Аэрокузбасс» принадлежит ее гендиректору Виктору Белозерову, 17% владеет Валерий Хомский, 16% — Елена Цой, еще 16% — у самого ООО. Выручка компании в 2019 году — 944 млн руб., чистая прибыль — 72,4 млн руб.

Дарья Решетникова


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