В Сибири за январь умерло более 3,5 тысяч человек с коронавирусом Наибольшее число смертей зафиксировано в Омской области, Иркутской области, Красноярском крае

По данным Росстата, за январь 2021 года в Сибирском федеральном округе 3510 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» (в декабре 2020 года – 5199 человек). При этом случаев, когда коронавирус стал основной причиной смерти и вирус был идентифицирован, зафиксировано 2040 (в декабре – 3082), когда COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания – 233 случая ( в декабре – 304).

Среди регионов Сибири, где в январе зафиксировано наибольшее число умерших с диагнозом «коронавирусная инфекция»: Омская область (539 человек), Иркутская область (485 человек), Красноярский край (553), Новосибирская область (438).

По итогам 2020 года от COVID-19 и вызванных им осложнений в Сибирском федеральном округе умерло более 20 тыс. человек, следует из данных Росстата. Из них в 11,8 тыс. случаев коронавирус стал основной причиной смерти. Наибольшее число таких смертей также было зафиксировано в Омской, Иркутской областях и Красноярском крае.

Оксана Павлова