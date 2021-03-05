Нефтяницы Прикамья получили награды к 8 Марта

Нефтяники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» накануне Международного женского дня вручили 34 благодарности и почетные грамоты от предприятий и представителя Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Церемония награждения состоялась в пятницу, на торжественном собрании работников в честь 8 Марта.

«Март для нас – особое время, месяц больших начинаний и успехов. В этом месяце в 1995 году пермские нефтяники приняли историческое решение войти в состав ЛУКОЙЛа. В марте 2003-го в регионе впервые прошла Спартакиада Компании, и пермяки не только с достоинством приняли гостей, но и стали лучшими в общекомандном зачете. Через семь лет в марте в крае начал работу учетный региональный центр – самое женское из лукойловских подразделений, которое по итогам 2020 года стало лучшим среди всех центров обслуживания в России и странах СНГ. И март каждого года дает нам повод поздравить коллег-представительниц прекрасного пола – тех, кто вдохновляет нас на успех и достигает его в дружной семье нефтяников Прикамья», – отметил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

В этом году на церемонию награждения повлияли действующие в регионе ограничения из-за пандемии коронавируса. Торжественное собрание состоялось в смешанном формате: офлайн на площадке центрального аппарата управления «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» с онлайн-трансляцией на YouТube и видео-конференц-связью с другими площадками предприятий и организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в регионе.

Впервые для проведения церемонии был опробован обновленный конференц-зал в здании центрального аппарата управления предприятия. После реконструкции он представляет собой многофункциональный мультимедиа-центр. В нем установлены светодиодные экраны высокой четкости, новая система освещения и звукового оформления. Аппаратура центра позволяет в онлайн-режиме подключать к видеоконференции до 40 видеостудий в формате Polycom и более 200 абонентов в формате Skype. Среди других новинок – собственная графическая станция, а также наружная онлайн-камера, имитирующая вид из окна на видеостене и исключающая эффект замкнутого пространства.