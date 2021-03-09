Ямал возглавил рейтинг регионов по доступности ипотеки

В 2020 году доля семей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которые могут позволить купить квартиру в ипотеку, достигла 71,6%, следует из исследования «РИА Новости». Так, регион занял первое место среди регионов России по доступности ипотеки. Отметим, год назад купить квартиру в ипотеку могли 70,9% ямальских семей.

На третьем месте по доступности ипотеки оказался Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В Югре купить квартиру в кредит могут позволить себе 56,6% семей, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году.

В Тюменской области купить квартиру в ипотеку в 2020 году могли 41,1% семей, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Регион оказался на 15 месте рейтинга.

Свердловская область заняла 38 место рейтинга. Там купить квартиру в ипотеку могут лишь 33% семей. Впрочем, в 2019 году показатель составлял лишь 28,5%.

Отметим, по данным заместителя руководителя регионального управления Росреестра Ирины Семкиной, в 2020 году на территории Свердловской области было заключено более 128,5 тыс. сделок по ипотеке — на 13,5% больше, чем в 2019 году.