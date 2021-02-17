Число ипотечных сделок в Свердловской области выросло в 2020 году на 13,5%

В прошедшем году на территории Свердловской области было заключено более 128,5 тыс. сделок по ипотеке — на 13,5% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального управления Росреестра Ирина Семкина на пресс-конференции.

«2020 год стал самым результативным годом по числу регистрируемой ипотеки за последние пять лет. Максимальный рост рынка ипотеки был зарегистрирован в 2018 году, было 127 тыс. регистраций»,— сообщила она. По данным Росреестра, на рост количества ипотечных сделок оказали влияние меры господдержки по льготной ипотеке (зарегистрировано 3,5 тыс. договоров) и сельской ипотеке (670 договоров).

Кроме того, с начала 2020 года на 12% возросло число договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Всего было совершено 28 тыс. договоров, из них 27% заключены при привлечении кредитных средств.

Напомним, количество выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за 2020 год выросло на 38%.

Ирина Пичурина