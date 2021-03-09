Ростехнадзор приостановил работу рудника «Лунсин» в Туве

Енисейское управлением Ростехнадзора на 90 суток приостановило деятельность на нескольких горных выработках рудника «Лунсин» в Республике Тыва.

Решение принято по итогам расследования причин несчастного случая, произошедшего в подземном руднике на Кызыл-Таштыгском месторождении ООО «Лунсин» в январе 2021 года. Тогда в результате обрушения кровли проходческого забоя погиб рабочий подрядной организации ООО «Цзинь Шань Цзянь Шэ».

Выяснилось, что работник находился в запрещенной части горной выработки, была не соблюдена технология крепления горной выработки, что привело к нарушению требований безопасности производства. Также специалистами Ростехнадзора было выявлено ненадлежащее осуществление производственного контроля со стороны руководства и инженерно-технических работников «Лунсин» и «Цзинь Шань Цзянь Шэ», а также многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.

В отношении ООО «Лунсин» возбуждено административное производство по ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ.

Анастасия Вещикова, Красноярск