Суд в Барнауле признал незаконным отказ в проведении митинга КПРФ 23 февраля

Крайком КПРФ в Алтайском крае оспорил отказ властей в проведении митинга 23 февраля «против буржуазного правительства и коррупции». Центральный райсуд Барнаула удовлетворил исковые требования коммунистов. «В мероприятии было отказано со ссылкой на «ковидный» указ губернатора края. Однако, в самом тексте указа запрета на публичные мероприятия не содержится», - сообщили в крайкоме.

В партии отметили, что в этот день были проведены другие массовые мероприятия, «в том числе организованные «Единой Россией» и «Справедливой Россией».

Альтернативного времени и места для митинга власти коммунистам не предложили.

В связи с отказом в проведении митинга коммунисты также обращались в прокуратуру.

В других регионах Сибири КПРФ также получила отказ в проведении традиционных митингов.

Оксана Павлова