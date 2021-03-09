Число погибших при взрывах в Экваториальной Гвинее достигло 98

В Экваториальной Гвинее не менее 98 человек погибли при серии взрывов на военной базе. Еще больше 600 ранены, сообщил вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге. Взрывы произошли 7 марта, изначально сообщалось о 30 погибших.

«На данный момент мы сожалеем о 98 погибших и 615 раненых»,— сказал вице-президент (цитата по AFP).

Четыре взрыва произошли 7 марта на территории военной базы Нкоа Нтома в городе Бата (крупнейший город страны по численности населения). Власти считают, что причинами могли стать халатность при обращении с динамитом или неосторожное обращение с огнем фермеров, которые уничтожали сорную траву на своих полях возле складов.