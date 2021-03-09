Смольный держится за ночную жизнь Чиновники пока не готовы открыть дискотеки и снять ограничения для фуд-кортов и кинотеатров

Администрация Петербурга продлила запрет деятельности ночных клубов, кабаре, запрет на курение кальяна в заведениях общепита, а также на проведение публичных мероприятий до 28 марта. Также как минимум до середины месяца в Петербурге сохранятся ограничения посещаемости кинотеатров, концертных залов и фуд-кортов. Организаторы мероприятий считают запрещение работы дискотек абсурдным в условиях работающих ресторанов и торговых центров.

Смольный продлил действие ряда коронавирусных ограничений до 28 марта. Соответствующие изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» внес губернатор города Александр Беглов. В этот период нельзя будет работать ночным клубам и кабаре, а также запрещено курить кальян в заведениях общепита. Курировать соблюдение этих правил вместо покинувшего Смольный Евгения Елина поручили вице-губернатору, руководителю администрации Петербурга Валерию Пикалеву.

В дополнение к этому Смольный решил на аналогичный срок сохранить ограничения на проведение публичных мероприятий (митинги, шествия, пикеты). Подобный запрет связан с позицией Роспотребнадзора и с тем, что участники подобных мероприятий используют средства индивидуальной защиты, а это противоречит требованиям закона о митингах, объяснял ранее Александр Беглов, отвечая на запрос депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского.

До 30 сентября в Петербурге по-прежнему будет приостановлена деятельность организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей и молодежи. Для них городское правительство временно приостановило предоставление социальных мер поддержки.

Остальные коронавирусные ограничения будут сохранены до 15 марта. Сейчас фуд-кортам и гастропространствам Петербурга разрешено принимать посетителей только при условии заполнения столиков на 50%, а кинотеатры, театры, концертные залы и спортивные мероприятия могут работать с загрузкой в 75% (см. “Ъ” от 12.02.2021). В музеях и на выставках численность экскурсионных групп не должна превышать 20 человек, а аттракционы могут функционировать только при условии половинной загрузки.

За 7 марта в Петербурге было зафиксировано 956 новых случаев заражения коронавирусом. На пике второй волны в декабре максимальный суточный прирост составлял более 3,7 тыс. Всего с начала пандемии в городе насчитывается 374,9 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло почти 11,4 тыс. человек.

Промоутер Юрий Милославский считает, что любые ограничения властей во время пандемии не поддаются объяснению. «Все это время работали транспорт, торговые центры и прочие места скопления людей, но почему-то именно ночной клуб является наиболее опасным местом. В городе не найдется столько алкоголя, чтобы понять логику чиновников»,— сказал он. Первый локдаун, по мнению эксперта, хотя бы был справедливым, так как коснулся многих отраслей. Второй уже нет — в связи с тем, что массовые мероприятия и деятельность заведений, ориентированных на работу в ночное время, были запрещены на фоне открытых ресторанов.

«Постановление выглядит абсурдным: сейчас стадионам можно работать при заполняемости не более 25 тыс. человек, деятельность ресторанов разрешена. Либо опять запрещайте всем, либо разрешайте уже всем»,— соглашается руководитель агентства Private Case Павел Воронцов. В качестве примера непоследовательности действий властей он также привел анонсированный в онлайн-формате Петербургский международный юридический форум и запланированный очный ПМЭФ.

Усугубляло финансовое положение игроков рынка и то, что во время второй волны собственники помещений уже не шли на уступки, потому как формально бизнесу было разрешено вести свою деятельность, дополняет господин Милославский. «Арендодатель говорил: "Ну все же работает, делайте вечеринки раньше. Если надо закончить к 23:00, начинайте их в три часа дня"»,— объясняет он.

По оценке Павла Воронцова, из-за пандемии закрылась половина ночных клубов Петербурга. На плаву остались только те, которые не являются основным источником дохода собственника, указывает он: «Продолжают работать только заведения, у владельцев которых была возможность перекладывать деньги между компаниями из кармана в карман».

Михаил Кузнецов