Женщинам — цветы, детям — Моргенштерна

На прошлой неделе светская жизнь во многом устремилась к Международному женскому дню. Михаил Куснирович превратил Петровский пассаж в огромный цветочный базар. Всякий, в Пассаж вбегавший, сперва столбенел от невозможного в сугробах запаха настоящей весны. И только потом сталкивался со зримым великолепием тюльпанов, мимозы, ирисов, сирени, нарциссов, анемонов, гиацинтов и ранункулюсов. В этом вальсе цветов терялись и улыбались нежнее обычного не только Ингеборга Дапкунайте или Рената Литвинова, но и Ксения Собчак.

Дом Christian Dior пройти мимо Международного дня женщин никак бы не смог. Ужин по случаю презентации коллекции часов и украшений GemDior провели в особняке на Волхонке. Несколько лет назад Dior с огромным для себя успехом перенес на футболки название эссе Чимаманды Нгози Адичи We Should All Be Feminists. Видимо отвечая за свои слова, ужин в этот вечер доверили шеф-повару Ольге Суздалкиной. На ужине преобладали, конечно, дамы: основательница ЗОЖ-приложения Welps Наталья Давыдова, владелица бренда своего имени Анастасия Задорина, владелица клиники «Сенсави» Юлия Карасева и другие сильные женщины.

Впрочем, мероприятия к 8 Марта не смогли заполонить собой все расписание. Так что в ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась выставка «Билл Виола. Путешествие души». Это первая персональная выставка видеохудожника в России, поэтому не стоит удивляться, что вернисаж посетили посол США Джон Дж. Салливан, посол Франции Пьер Леви, Зельфира Трегулова, Антон Белов, предправления СИБУРа и крупнейший жертвователь ГМИИ по итогам 2019 года Михаил Карисалов, гендиректор USM Иван Стрешинский с супругой Натальей, бизнесмен Иван Таврин с супругой Светланой, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и другие ценители. Согласно рекомендациям директора ГМИИ Марины Лошак, выставка в полном объеме потребует порядка трех часов. Серьезнее других были настроены Виктория и Антон Борисевичи и Татьяна Рогаченко, отправившиеся по выставке с экскурсоводом. Но большинство гостей сошлись на том, что непременно выберут день и вернутся для основательного изучения.

В третий раз фонд «Друзья» руками и устами Ивана Урганта вручил премию в области интеллектуального волонтерства ProCharity. Мероприятие прошло в пространстве Noodom, принадлежащем близкому другу «Друзей» Рубену Варданяну. После нескольких лет попыток вдохнуть новый воздух в эти знакомые всем стены и уйти от ощущения бизнес-центра, построенного в начале нулевых, Noodom вот-вот откроется во всех своих новых бизнес- и арт-качествах, а пока пространство дебютировало в свете. Посмотреть на самых активных волонтеров собрались Сергей Капков, Борис Белоцерковский, Марк Гарбер, Олег Сысуев, Рубен Варданян и Вероника Зонабенд, Ксения Раппопорт, Алена Долецкая, Александр Раппопорт, Вячеслав Пивоваров, Илона Кесаева и Полина Аскери, у которой на следующий вечер был свой важный день — она отмечала пятилетие Askeri Gallery, причем не просто фуршетом, а открытием выставки корейского художника Кванг Йонг Чана.

Самые стразоемкие мероприятия недели одно за другим прошли в кабаре Crave. В среду тут отмечал десятилетие присутствия в России бренд Philipp Plein. Изрядно ориентированный на детей из соцсетей господин Пляйн разыграл свой визит с присущей ему театральностью. Во вторник рэпер Алишер Моргенштерн выложил у себя в сториз чек из московского бутика господина Пляйна более чем на 1 млн руб. На что у себя в инстаграме господин Пляйн отреагировал в стиле «выезжаю». И следующим вечером соцсети этих двоих и их многочисленных знакомых заполонило иммерсивное фэшн-шоу. Оно, правда, уступило по просмотрам хорошо подготовленному экспромту, когда господа Моргенштерн и Пляйн дуэтом исполнили хит «Кадиллак».

Следующим вечером в этом же кабаре состоялось еще одно шоу: Филипп Киркоров представил участницу конкурса «Евровидение» от Молдавии Наталью Гордиенко и ее песню. Господин Киркоров в своей вступительной речи отметил, что уже много лет назад отдался магии этого международного конкурса и хоть сам и не пришел к победе, так как был первопроходцем и вообще пел на русском, но приложил руку не к одному триумфу уже в качестве продюсера. Также в ходе вечера выяснилось, что стихи к песне для госпожи Гордиенко написал Микаил Гуцериев.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”