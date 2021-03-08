Семья Аньелли приобрела долю в Christian Louboutin

Семья Аньелли через свой инвестиционный холдинг Exor покупает 24-процентную долю в компании французского дизайнера-модельера Кристиана Лубутена в рамках создания партнерства. Как сообщается в пресс-релизе Exor, холдинг вложит в Christian Louboutin €541 млн, а также сможет назначать двух из семи директоров в совет директоров французской компании. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале текущего года.

Компания Christian Louboutin была создана Кристианом Лубутеном в 1991 году в Париже. Сейчас у нее 150 магазинов в 30 странах мира. Комментируя партнерство с французской компанией, глава Exor Джон Элканн отметил, что многие годы восхищался талантом Кристиана, создавшим один из ведущих мировых брендов товаров класса люкс. И теперь Exor вместе с командой Christian Louboutin «будут работать над развитием этой амбициозной компании», которую господин Элканн назвал идеальным партнером.

Семья Аньелли, известная итальянская бизнес-династия, начало которой положил Джованни Аньелли, один из основателей компании Fiat. Представители семьи владеют долями в частной компании Giovanni Agnelli BV, которая контролирует холдинг Exor. Через этот холдинг семья владеет долями в футбольном клубе «Ювентус», автомобильных компаниях Stellantis (куда входят FCA и Groupe PSA), Ferrari, финансовой компании PartnerRe, в медиакомпаниях Gedi и Economist Group и других.

Алена Миклашевская