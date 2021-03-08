Премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире TV Pink назвала попыткой госпереворота прослушку президента Александра Вучича. Госпожа Брнабич считает, что замешаны в этом люди из МВД и правящей Сербской прогрессивной партии.

«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота… Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего в МВД, а также в Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и, без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил о том, что президента Сербии Александра Вучича прослушивают, 3 января. Тогда сообщалось, что спецслужбы ведут расследование по факту прослушки. Министр отмечал, что не может говорить о деталях расследования, но подчеркнул, что «президента прослушивали не из благих намерений».