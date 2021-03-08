В Сочи к началу курортного сезона отремонтируют улицу Горького

В Сочи начали ремонт ул. Горького, расположенной в Центральном микрорайоне курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Обновление участка в 1,6 км проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным мэрии Сочи, дорожные работы будут вестись по одной полосе движения от перекрестка с улицей Московской до микрорайона Ареда.

Во время ремонта планируется убрать старый изношенный слой дороги, устранить просадки и выбоины. Кроме того, здесь заменят бордюры и уложат несколько слоев нового асфальтобетона, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

На время ремонта на участке введут ограничения на проезд и парковку. Ожидается, что ремонт завершат к началу курортного сезона. Как заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин, работы по улице Горького будут вестись круглосуточно.

Всего в этом году в Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи будут выполнены работы по ремонту 49 автомобильных дорог общей протяженностью более 26 километров.

В конце февраля сообщалось, что в настоящее время ведется ремонт 20 участков протяженностью 12 км. Кроме того, были авершены работы на восьми участках: ул. Чекменева, Краевско-Греческая, Прямая (Хостинский район), Ровная, Юбилейная, Краснооктябрьская (Лазаревский район), переулки Донецкий и Нагуляна (Адлерский район).

Алексей Белянин