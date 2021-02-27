В Сочи в рамках нацпроекта ремонтируют 20 улиц общей протяженностью 12 километров

На курорте продолжается ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации администрации Краснодарского края, в настоящий момент завершены работы на восьми участках. Это улицы Чекменева, Краевско-Греческая, Прямая (Хостинский район), Ровная, Юбилейная, Краснооктябрьская (Лазаревский район), переулки Донецкий и Нагуляна (Адлерский район). Здесь рабочие бригады закончили выравнивание и укладку дорожного полотна, наносится сигнальная разметка.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на ремонт дорог в Сочи на 2021 и 2022 годы выделено 80 млн руб. Всего в рамках реализации нацпроекта в 2021 году в Сочи планировалось отремонтировать 69 автотрасс протяженностью 61,7 км. В Центральном районе города планируется отремонтировать девять улиц. Еще 16 отремонтируют в Хостинском районе, 15 в Лазаревском и 29 в Адлере.

Ольга Логинова