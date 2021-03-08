Военкомат Ленобласти предложил женщинам отправить бывших в армию

Начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленинградской области полковник Юрий Хромов опубликовал в Instagram видеообращение, в котором поздравил женщин с 8 Марта. Полковник предложил отмечать в комментариях аккаунты бывших возлюбленных, чтобы их забрали в армию.

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните — настоящий мужчина должен иметь военный билет»,— сказал полковник Хромов. Он также пожелал женщинам, чтобы их всегда окружали «настоящие защитники не только родины», но и их самих.

Весенний призыв на военную службу начинается 1 апреля. В вооруженные силы планируется направить 122 тыс. человек.

8 марта отмечается Международный женский день. Идея праздника принадлежит деятелю германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин, которая добивалась экономического и политического равноправия с мужчинами.