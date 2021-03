«Земля кочевников» получила главную премию Critics Choice Awards

Фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил премию Critics Choice Movie Awards в номинации «Лучший фильм», сообщается в Twitter премии. Также Хлои Чжао получила награды кинокритиков в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Congratulations to the cast and crew of #Nomadland, winners of the #CriticsChoice Award for Best Picture! pic.twitter.com/s6PYzHrpky