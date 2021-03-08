«Земля кочевников» получила главную премию Critics Choice Awards

Фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил премию Critics Choice Movie Awards в номинации «Лучший фильм», сообщается в Twitter премии. Также Хлои Чжао получила награды кинокритиков в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Congratulations to the cast and crew of #Nomadland, winners of the #CriticsChoice Award for Best Picture! pic.twitter.com/s6PYzHrpky — Critics Choice (@CriticsChoice) March 8, 2021

Драма «Земля кочевников» рассказывает о людях, живущих на дорогах США. По сюжету главная героиня уезжает из дома в путешествие по западу Соединенных Штатов после того, как теряет работу. Картина ранее завоевала «Золотого льва» на 77-м Венецианском кинофестивале.

Лучшим актером признали американца Чедвика Боузмана за роль в фильме «Ма Рейни: мать блюза». Лучшую женскую роль, по оценке критиков, сыграла Кэри Маллиган в фильме «Девушка, подающая надежды».

Лучшим зарубежным фильмом признан «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна. Награду за лучший актерский состав получила лента «Суд над чикагской семеркой».