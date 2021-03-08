«Земля кочевников» получила главную премию Critics Choice Awards

Фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил премию Critics Choice Movie Awards в номинации «Лучший фильм», сообщается в Twitter премии. Также Хлои Чжао получила награды кинокритиков в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».
Congratulations to the cast and crew of #Nomadland, winners of the #CriticsChoice Award for Best Picture! pic.twitter.com/s6PYzHrpky— Critics Choice (@CriticsChoice) March 8, 2021
Драма «Земля кочевников» рассказывает о людях, живущих на дорогах США. По сюжету главная героиня уезжает из дома в путешествие по западу Соединенных Штатов после того, как теряет работу. Картина ранее завоевала «Золотого льва» на 77-м Венецианском кинофестивале.
Лучшим актером признали американца Чедвика Боузмана за роль в фильме «Ма Рейни: мать блюза». Лучшую женскую роль, по оценке критиков, сыграла Кэри Маллиган в фильме «Девушка, подающая надежды».
Лучшим зарубежным фильмом признан «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна. Награду за лучший актерский состав получила лента «Суд над чикагской семеркой».
Премия Critics Choice Awards вручается Ассоциацией кинокритиков, работающих на телевидении, радио и в интернет-изданиях. В объединение входит около 250 человек, оно считается крупнейшим в Северной Америке.