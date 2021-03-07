Путин и Эрдоган запустят строительство третьего блока АЭС «Аккую»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телемосту дадут старт основному этапу стройки атомной станции «Аккую», сообщает телеканал «Россия 1». Мероприятие должно состояться 10 марта.

Масштабные российско-турецкие проекты реализуются быстрыми темпами, так как есть политическая воля на их реализацию, несмотря ни на какую критику, отмечал ранее господин Путин.

Первую в Турции АЭС строит компания «Аккую Нуклеар», более 99% акций которой принадлежат предприятиям «Росатома», на основе межправительственного соглашения, которое подписали страны в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока АЭС. Планируется, что АЭС «Аккую» с установленной мощностью 4,8 тыс. МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

Стоимость проекта строительства АЭС «Аккую» составляет около $22 млрд. Введение в работу первого блока запланировано на 2023 год, когда будет отмечаться сто лет с момента основания Турецкой Республики.

О том, какие льготы дала Анкара проекту «Росатома»,— в публикации “Ъ”.