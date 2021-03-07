В Ярославском УФСИН опровергли обвинения в избиении заключенного в СИЗО

Сотрудниками УФСИН по Ярославской области не применялась физическая сила и спецсредства по отношению к 34-летнему подследственному Максиму Меликову, который содержится в СИЗО №2 города Рыбинска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Ярославской области. По данным УФСИН, подследственный не обращался за медицинской помощью.

«По факту появления в СМИ сведений о якобы избиении подследственного в СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Физическая сила и спецсредства сотрудниками следственного изолятора к подследственному не применялись. За медицинской помощью поступивший гражданин не обращался»,— цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что при досмотре личных вещей подследственного производилась видеозапись, а сам досмотр осуществлялся с применением технических средств.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что следственное управление СК России по Ярославской области проводит доследственную проверку по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками службы исполнения наказаний. Проверка проводится в связи с появившимися в СМИ сообщениями об избиениях сотрудниками СИЗО одного из подследственных. В частности, об этом сообщило сетевое издание «Ярновости» со ссылкой на адвоката одного из арестованных.

Антон Антонов