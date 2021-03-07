В Краснодарском крае вырос спрос на квартиры в малоэтажных домах

Жители Краснодарского края стали чаще интересоваться покупкой вторичной недвижимости в объектах малоэтажной застройки. К концу февраля 2021 года спрос на такой тип квартир в Краснодаре вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на квартиры в многоэтажках – на 31%, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость». В Сочи за год спрос на квартиры в домах высотностью до трех этажей увеличился в 2,3 раза, тогда как на квартиры в многоэтажных домах – на 68%.

При этом рост цен в сегменте малоэтажного строительства оценивается как умеренный по сравнению с квартирами других категорий. В Краснодаре за год цены увеличились на 17%, к марту средняя стоимость недвижимости в фонде малоэтажной застройки составила 54,8 тыс. руб./кв.м. При этом квартиры, расположенные в домах от девяти этажей и выше, подорожали в среднем на 13%, их стоимость составляет 65,7 руб./кв.м.

В Сочи рынок вторичных квартир в малоэтажных домах неоднороден, средняя цена на квадратный метр составляет 120 тыс.руб. (за год цена выросла на 26%) при средней стоимости вторичной недвижимости в многоэтажках 166,4 тыс.руб./кв.м (выросла на 41%).

Эксперты связывают рост интереса к квартирам в малоэтажных, клубных домах и таунхаусах с изменениями в законодательстве, которое ограничивает многоэтажную застройку, и увеличением количества новых девелоперских проектов именно в сегменте малоэтажной застройки.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2021 году в Сочи приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов до утверждения нового генерального плана курорта, чтобы упорядочить застройку города.

Ольга Логинова