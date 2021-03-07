Пандемия увеличила спрос на люксовые товары

Продажи люксовых товаров к 8 марта выросли, отмечают ритейлеры. Россияне покупают к празднику ювелирные украшения и брендовые вещи также активно, как и до пандемии. Участники рынка отмечают, что в некоторых сегментах год к году продажи даже выросли. Какие подарки класса люкс россияне готовятся дарить на 8 марта? Выясняла Юлия Жданова.

Такую тягу к роскоши и люксу у россиян ритейлеры не часто видели и год назад. Возможно, после многомесячной экономии люди решили не мелочиться и сделать действительно запоминающиеся подарки к 8 марта, считают собеседники “Ъ FM”. В тренде индивидуальный подход и вещи из новых коллекций, сообщили в ЦУМе. Объем клиентов в этом году у них сопоставим с допандемийными показателями и по продажам, и по трафику, отмечает пресс-секретарь ЦУМа Анна Дубровина: «После такой затяжной зимы наши клиенты, в первую очередь, хотят купить что-то летнее, весеннее, возможно, ярких оттенков.

Среди лидеров в этом сезоне — Bottega Veneta, наши аксессуары Valentino. Мы видим большой интерес к таким маркам, как Brunello Cucinelli, Loro Piana, Yves Saint Laurent Paris.

Мы на время мартовских праздников вводим ряд дополнительных услуг, например, художественная роспись сумок и аксессуаров из кожи Dolce &Gabbana, также у нас будет специальная акция по персонализации изделий в виде горячего тиснения».

В этом году персонализированные подарки в сегменте люкс пользуются большим спросом, чем в 2020-м и высокая цена никого не останавливает. Многие клиенты готовы потратить на заказ сотни тысяч рублей, отмечает генеральный директор компании All about luxe Юлия Бевзенко: «Мы говорим о подарках от 200 тыс. руб. и далее. Я бы не стала говорить, что это для всех одинаковая сумма. Скажем, какие-то милые маленькие вещи можно вполне купить на эту сумму, но мне кажется, что сейчас женщины больше ценят создание настроения, выход в какое-то необычное место, нежели какие-то безделушки. Предпочтение сейчас — сумки, маленькие кожаные изделия, микросумки, которые в тренде в этом сезоне».

В этом году россияне покупают подарки к 8 марта заранее — количество продаж начало расти с конца февраля. Эксперты «Яндекс.Маркета» отмечают, что пик спроса пришелся на 1 марта. За последние дни перед праздником число заказов в сервисе было на 260% больше, чем годом ранее.

Аналитики рынка отмечают, что мужчины и женщины по-разному смотрят на выбор презента к 8 марта. Так, первые предпочитают дарить дамам ювелирные украшения. Они в топе поисковых запросов к празднику, подсчитали аналитики агрегатора товаров и цен Price.ru. По их данным, спрос на украшения вырос на 64%. В числе наиболее востребованных — браслеты и колье.

Генеральный директор ювелирной компании My Diamonds Вячеслав Манукьян отметил, что объем продаж накануне праздника вырос на 15%.

«Фиксируем рост спроса на серьги, кольца, подвески-кулоны на шею. Рост спроса на 10% – 15%. Цены мы стараемся держать примерно на том же уровне, чтобы не потерять клиентов. Растет спрос на ювелирку, видимо, в силу того, что люди не могут особо путешествовать, тратят деньги внутри страны. Многие наши коллеги и конкуренты говорят о том, что растет спрос на ювелирные украшения в принципе. По сравнению с прошлым годом рост есть. Берут сейчас больше и по цене, и по количеству. Это бриллианты и золото, белое, желтое», — рассказал Вячеслав Манукьян.

Отдельный сегмент подарков класса люкс к 8 марта — вещи, которые женщины покупают сами себе. Это, к примеру, необычный декор для дома и коллекционные предметы, сообщила фэшн-директор Catcher Concept Store Лидия Александрова: «Пользуются большим спросом именно какие-то вещи для дома, ароматы, духи, свечи, то есть все, что касается декораций своего жилища.

Я обратила внимание, что многие девушки на 8 марта любят дарить подарки себе.

У нас же продаются модные коллекционные игрушки — это Микки Маусы, Беарбрики, которые любит сейчас коллекционировать модная молодежь. Пока я не могу сказать, что спрос находится на уровне прошлого года, все-таки, наверное, немного поменьше».

И если мужчины готовы в среднем потратить на подарок к Международному женскому дню пару сотен тысяч рублей, то дамы порой приобретают для себя куда более дорогостоящие вещи, отмечает сооснователь маркетплейса люксовой одежды Luxxy.com Владимир Евладов: «Чаще всего наши пользователи делают подарки себе самостоятельно у нас на сайте. Перед праздниками у нас идет всплеск в продаже сумок и ювелирных изделий с чеком где-то до 150 – 200 тыс. руб. Самая необычная продажа перед 8 марта — был рекорд по стоимости — сумка Hermes Birkin Croco из кожи крокодила за 2,8 млн руб.».

А вот что точно не хотят получить на 8 марта женщины, — это посуду, алкоголь или деньги. Таковы результате опроса, проведенного сервисом Avito. Среди самых востребованных подарков оказались интересная книга и поездка за город.