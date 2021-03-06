В Ярославле эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «РИО»

Сегодня в Ярославле была проведена эвакуация работников и посетителей торгового центре «Рио» на Тутаевском шоссе. К ТЦ прибыло несколько экипажей пожарных машин. Посетители и персонал торгового центра оперативно покинули здание.

В региональном управлении МЧС сообщили “Ъ-Ярославль”, что в ТЦ произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

«Ложная сработка. Эвакуация прошла без происшествий»,— рассказали в управлении, уточнив, что вызов о сработавшей пожарной сигнализации в ТЦ «РИО» поступил на пульт дежурного в 13:44.

В МЧС отметили, что в настоящее время работа ТЦ возобновлена в штатном режиме.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 30 января затопило цокольный этаж торгового центра «РИО» на Тутаевском шоссе. Вода также подтопила территорию, прилегающую к ТЦ. Частично затопленным оказался участок Тутаевского шоссе на въезде в Дзержинский район.

Дарья Сабаева